キャンディ・キャンディ　愛蔵版　全2巻

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商品詳細
1991年9月20日初版発行1992年10月5日5版発行著者 いがらしゆみこ原作者 水木杏子発行所 中央公論社愛蔵版キャンディ・キャンディ1、2愛蔵版の2冊で全巻です。古い本ですがページに破れはありません。背表紙の上に1ミリ程度の破れがあります。古い本でなかなか手に入りません。貴重だと思います。よろしくお願いします。#キャンディキャンディ#いがらしゆみこ#マンガ#漫画#少女漫画#水木杏子#本#コミック
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