実験工房　戦後芸術を切り拓く　展覧会図録

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商品詳細
開きあと等なし。色褪せなし。状態は良いですが、古書になりますので、ご理解のある方のみご購入ください。実験工房 戦後芸術を切り拓く 展覧会図録会期:2013.01.12-03.24会場:神奈川県立近代美術館 鎌倉 ほか#展覧会カタログ#展覧会図録
http://narcologia.ru/goods/sucrose754040.html
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