レクサス　LEXUS　カタログ　６冊まとめ　LS460 GS　IS　HS　RX

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商品詳細
レクサス LEXUS カタログ ６冊まとめ LS460GS IS HS RX十数年前のLEXUSのカタログになります。コレクション整理のため、出品します。全体的にはキレイですが、ISのカタログの表紙だけシミがあります。LS460LS460LIS350IS250RX450hRX350GS450hGS460GS350HS
http://narcologia.ru/goods/cotton575061.html
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