M3873●江戸明治和本等＞女国づくし 婚姻女国尽 佐藤慎一郎 題簽付

●江戸明治和本●女国づくし［婚姻女国尽］（佐藤慎一郎・原装題簽付・口絵なし）【判型】中本1冊。縦179粍。【作者】佐藤慎一郎（信）書。【年代等】江戸後期刊。［江戸］笹屋又兵衛（東錦堂）板。【備考】分類「往来物」。『女国づくし［婚姻女国尽］』は、滝沢馬琴作『国尽女文章』と同じ趣向で日本の国名や名所・名物を紹介した往来物。底本は、「御姫君様御事、この度、山城守様御媒にて、大和守様へ御縁組御整、結納の御祝儀御互に御目出度、さて段々御道具も揃ひまいらせ候…」と起筆する婚礼祝儀状の体裁で、諸国名とその名産品を列挙する。★原装・題簽付・状態概ね良好。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。



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