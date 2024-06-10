新品 入手困難 人気過ぎて追加生産→即完売！ ラストチャンス！？

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新品未開封海外お取り寄せ当初1200個限定生産だったHeartscapeTarot…あまりの人気に追加で1200個の生産決定！それもすでに完売しており、とても入手困難なデッキとなります！今回なんとか入手できました！早い者勝ち！！商品概要ハートスケープタロットは、夢のような世界でスタジオジブリスタイルの漫画をフィーチャーした見事な78枚のカードデッキです。これらのかわいいタロットカードは、あなたの心を癒し、リーディングに魔法のタッチをもたらすようにデザインされています。この直感的なデッキの各カードには、スタジオジブリの魅惑的な世界からインスピレーションを得た美しいイラストが描かれています。鮮やかな色と夢のようなイメージは驚きと好奇心を生み出し、自分の最も内側にある考えや感情を探求するように誘います。78カードタロットデッキ7x12cm(2.75x4.75インチ)マットコーティングされた350gsmグリッターゴールド金メッキエッジ硬質ボックス↓あなたにおすすめのクロスはこちら#lienhandmadelien鳥のクロス一覧↓その他にも猫のクロスはたくさん！#lienhandmadelien猫のクロス一覧↓他にもうさぎのクロスあります！#lienhandmadelienうさぎクロス一覧海外製作商品となります。日本製のクオリティを求める方にはおすすめできません。ご理解のある方のみご購入をお願いいたします。なるべく早く発送をするために、こちらの都合上、らくらくまたはゆうゆうでの配送変更があります。※交渉中でも即決の方が優先です！他にも海外からお取り寄せした珍しいタロット、オラクルカード、ルノルマンカードなど出品しています！ぜひ合わせてご覧ください(^-^)/””””#lienshop商品一覧