新品未使用ディズニー35周年キーホルダータイムオブセレブレーション限定品

ご覧いただきありがとうございます‪！新品未使用ディズニー35周年キーホルダータイムオブセレブレーションハロウィン限定品プレゼントディズニー35周年の際に購入した、タイムオブセレブレーションハロウィンバージョンです。今では手に入らない限定品です！！結局、購入から一度も使わずに保管していたので美品だと思います❁⃘説明書等はそのままついています。その他付属品も全てまとめての出品です。(写真③④参照)袋に入れた上でプチプチにて梱包し発送します。❁⃘*.゜自宅保管品であることをご理解のうえ、ご購入いただきますようよろしくお願いいたします❁⃘*.゜ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ✿*:・゜#ディズニー#Disney#35周年#ハピエストセレブレーション#タイムオブセレブレーション#マーチングファン#ダッフィー#シェリーメイ#ジェラトーニ#ステラルー#ステラ・ルー#ディズニーリゾート#ディズニーランド#ディズニーシー#TDL#TDS#お土産#ミッキー#ドナルド#ハロウィーン#Halloween#ハロウィン#クリスマスプレゼント#新作#新商品#限定#レア#新品#未使用#アート#トイ#トイストーリーキャラクター···ディズニーグッズ種類···キーホルダー1.3.5



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