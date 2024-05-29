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- 【たまごっち】Tamagotchi x mix サンリオキャラクターズver.
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商品詳細
希少！ たまごっちみくすTamagotchixmix20thanniversaryサンリオキャラクターズmixver.数年前のものなので、箱は傷みがあります。動作確認済みです。状態は写真で確認をお願いします。
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