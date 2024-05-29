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【たまごっち】Tamagotchi x mix サンリオキャラクターズver.
商品番号 B76256812803
商品名

【たまごっち】Tamagotchi x mix サンリオキャラクターズver.
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 6,048 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少！　たまごっちみくすTamagotchixmix20thanniversaryサンリオキャラクターズmixver.数年前のものなので、箱は傷みがあります。動作確認済みです。状態は写真で確認をお願いします。
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