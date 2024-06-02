プレステ4 本体セット　おまけ付き

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プレステ4の本体HDMI電源ケーブルコントローラーのセットです動作確認済み初期化済みですおまけとして、スタンドをおつけしますこちらは、動作確認していないのであくまでおまけとしてご理解ください本体の状態は、表側は比較的綺麗な方ですが裏側所々に傷、汚れあります画像参照してください箱はありませんコントローラーの充電ケーブルもありません細かい傷など、見落としがある場合があります中古品にご理解頂ける方よろしくおねがいいたします気になる事は納得するまで質問してください