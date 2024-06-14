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最終価格　レトロ　スーパーカセットビジョン　本体と希少ソフト含む１８個セット
商品番号 I70511788648
商品名

最終価格　レトロ　スーパーカセットビジョン　本体と希少ソフト含む１８個セット
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 7,298 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品になります。映像端子が無い為、ジャンク品扱いとさせて頂きます。￼ソフトは、マッピー、ドラゴン大秘境、ドラえもん、ルパン三世など、１８タイトルです。画像が、すべてです。#スーパーカセットビジョン#カセットビジョン#レトロ#マッピー#ドラえもん#ドラゴンボール#ルパン三世#エポック社#ドラゴンボール大秘境#ドラゴン大秘境#エポック#レトロゲーム#コレクション
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