改訂2版 認知症ライフパートナー検定試験®2級公式テキスト　公式過去問題集

このセットで一発合格しました。①改訂2版認知症ライフパートナー検定試験®2級公式テキスト定価 ￥4500+税②認知症ライフパートナー検定試験 公式過去問題集定価 ￥2600+税どちらもカバーをつけていました。①は雨で濡れてしまい、一部シミシワがついていますが、書き込みやマーカー等の線引きはありません。②は目立った難なく綺麗な状態です。こちらはおまとめでの出品となります。状態にご納得いただける方よろしくお願いします。#一般社団法人日本認知症コミュニケーション協議会#本#自然／医療・薬学・健康



改訂2版 認知症ライフパートナー検定試験®2級公式テキスト



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