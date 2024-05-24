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改訂2版 認知症ライフパートナー検定試験®2級公式テキスト　公式過去問題集
商品番号 I86598916094
商品名

改訂2版 認知症ライフパートナー検定試験®2級公式テキスト　公式過去問題集
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 1,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

このセットで一発合格しました。①改訂2版認知症ライフパートナー検定試験®2級公式テキスト定価　￥4500+税②認知症ライフパートナー検定試験　公式過去問題集定価　￥2600+税どちらもカバーをつけていました。①は雨で濡れてしまい、一部シミシワがついていますが、書き込みやマーカー等の線引きはありません。②は目立った難なく綺麗な状態です。こちらはおまとめでの出品となります。状態にご納得いただける方よろしくお願いします。#一般社団法人日本認知症コミュニケーション協議会#本#自然／医療・薬学・健康
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