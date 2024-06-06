【早いもの勝ち】リアリティ・トランサーフィン3巻・4巻



「振り子の法則」リアリティ・トランサーフィン―幸運の波/不運の波の選択



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「振り子の法則」リアリティ・トランサーフィン―幸運の波/不運の波の選択

【前提】2020年に購入して、何度も読み返したのですが、不要となったため以下2冊を手放すことにしました。【商品】・超スピリチュアルな夢実現/幸福獲得法―振り子の法則トランサーフィン・トランサーフィン鏡の「超」法則リンゴが空へと落下する――奇跡の願望実現法計2点【注意点】以下の点を、ご理解いただける方のみ、購入お願いします。・蛍光ペンで線を引いているところがあります。・比較的綺麗だとは思いますが、少し汚れてるところもあります。・値下げ＋ばら売り不可です。・送料＋手数料込みの値段となっています。