SEVENTEEN FML 会場限定トレカ エスクプス

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商品詳細
weverse東京、大阪ユニバーサルミュージック東京、大阪のエスクプストレカ4枚コンプセットです。スリーブ+厚紙補強+防水仕様で発送いたします。即購入⭕️#SEVENTEEN#セブチ#スンチョル
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