希少な写真集 1997年 DAVID ROCK AND ROLL HEROES

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商品詳細
希少な写真集1997年DAVIDROCKANDROLLHEROES希少品の為、お値引きできません。探されてた方はお早めにどうぞ。DAVIDBAILEY'SROCKANDROLLHEROESTHAMESANDHUDSON1997年発行の写真集です。洋書です。書き込みはありませんがキズや折れ、焼けの箇所があります。イギリスの写真家、デヴィッド・ベイリーの写真集。60年代から90年に撮影された、ロック・スターのポートレイト、モノクロ73点・カラー11点の写真図版ロック写真集アルバムCDDVDTシャツ古着デヴィドベイリーデヴィッドベイリー↓解説TheRollingStonesローリングストーンズMickJaggerミックジャガーBrianJonesブライアンジョーンズKeithRichardsキースリチャーズリチャードJohnLennonジョンレノンPaulMcCartneyポールマッカートニーTheWhoザフーOnoYokoオノヨーコRaviShankarラヴィシャンカールCharlieWattsチャーリーワッツAliceCooperアリスクーパーRonnieWoodロニーウッドBillWymanビルワイマンJohnLydonジョンライドンElvisCostelloエルビスコステロCatherineDoneuveカトリーヌドヌーヴDavidBowieデヴィッドボウイSusanSarandonスーザンサランドンFredAstaireフレッドアステアJerryHallジェリーホールBobDylanボブディランPeteTownshendピートタウンゼントU2QueenクイーンEltonJohnエルトンジョンTinaTurnerティナターナーBoyGeorgeボーイジョージStingスティングMarianneFaithfullマリアンヌフェイスフルMilesDavisマイルスデイヴィス デイビスDukeEllingtonデュークエリントンPattiSmithパティスミス
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