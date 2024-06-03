【PS3版】アーマードコア4、アーマードコア5セット

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商品詳細
【PS3版】のアーマードコア4、アーマードコア5のセットになります。動作確認済み中古品で購入したものになります。ゲームディスクは問題ありませんが、箱に細かな擦り傷があります。
http://narcologia.ru/goods/smear283104.html
http://narcologia.ru/goods/procurement114133.html
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