143 ニンテンドー 3DSLL ブルー×ブラック 本体



任天堂 ニンテンドー3DS LL ブルーXブラック【メーカー生産終了】 任天堂 ニンテンドー3DS LL ブルーXブラック【メーカー生産終了】



ニュースリリース : 2012年9月25日 ニュースリリース : 2012年9月25日



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⭐️購入確認コメント不要です⭐️⭐️ほかにも出品してます(˶・ᴗ・˶)⭐️⭐️#わにぽんゲーム雑貨からどうぞ⭐️⭐️不具合ありましたら受取評価前にご連絡ください⭐️⭐️着払い返送後返金対応致します⭐️⭐️そのまま評価頂いても対応出来ません⭐️◆外観ランク…ランク詳細はプロフィールへ記載しております。◆品名Nintendo3DSLLブルー×ブラックタッチペンセットです✨初期化して発送します✨◆状態動作確認済み！ゲームプレイ良好です⭕️タッチペンが新品なので気持ちよくお使いいただけます✨外観は全面背面共にスレ傷、小傷があります。大きな傷や割れはなく、まだまだ使用可能です。液晶は上部液晶には傷やヤケは一切ありません！下部液晶にはヤケはありませんが、中央辺りにペンの跡があります。画像でご確認ください。◆動作確認項目・すべてのボタン・画面タッチ・イヤホン、マイク・3D機能・充電・カメラ・ネット接続・ソフト、SDカード読み込み以上の動作は確認済みです✨◆オプション購入前にコメントでお声がけください。購入後は変更出来ません。純正充電器(中古)セットへ変更→＋700円SDカードセット2GB ＋200円4GB ＋350円ネコポス(ご自宅のポストへお届け)へ変更→300円引き◆メンテナンス状況1度分解してボタン一つ一つ隅々まで清掃しております。また、写真撮影後アルコールで拭きあげて梱包しております。◆発送当日発送、遅くても翌日の発送となります。梱包しネコポスにて発送いたします。・劣化部分交換修理充電口の修理を行っております。上液晶の交換を行っております。◆その他箱、説明書は付きません。必ず受取評価前に動作確認をお願い致します。初期不良の場合、送料をこちらの負担で返金対応させて頂きます。評価後は対応できません。イメージと違った等購入者様都合の返品、苦情は申し受け出来ません。ご理解の程宜しくお願い致します。古物商許可証取得済みです(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈⋆)3DSLL143103