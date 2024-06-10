ヒモトタロウ「零戦太郎」シリーズ４冊　貸本漫画

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商品詳細
懐かしいヒモトタロウ貸本漫画「零戦太郎」シリーズ４冊セット 「大空中戦」 ラエ基地零戦隊 零戦太郎の活躍「007爆撃隊」 ラエ基地零戦隊と大型爆撃機の戦い「双胴の悪魔」 ラエ基地の零戦隊とロッキードＰ３８の戦い「頭上の敵機」 零戦太郎対Ｂ２５爆撃機やや傷や汚れあり～傷や汚れあり経年劣化はありますが、落丁、折れ、書き込み等はありません。#ヒモトタロウ#零戦太郎#頭上の敵機#007爆撃隊#双胴の悪魔#大空中戦#ラエ基地
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