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ヒモトタロウ「零戦太郎」シリーズ４冊　貸本漫画
商品番号 P67146795915
商品名

ヒモトタロウ「零戦太郎」シリーズ４冊　貸本漫画
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 19,624 円
在庫状況 あり

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商品詳細

懐かしいヒモトタロウ貸本漫画「零戦太郎」シリーズ４冊セット　「大空中戦」　ラエ基地零戦隊　零戦太郎の活躍「007爆撃隊」　ラエ基地零戦隊と大型爆撃機の戦い「双胴の悪魔」　ラエ基地の零戦隊とロッキードＰ３８の戦い「頭上の敵機」　零戦太郎対Ｂ２５爆撃機やや傷や汚れあり～傷や汚れあり経年劣化はありますが、落丁、折れ、書き込み等はありません。#ヒモトタロウ#零戦太郎#頭上の敵機#007爆撃隊#双胴の悪魔#大空中戦#ラエ基地
http://narcologia.ru/goods/revamp94822.html
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