秘剣　無双流　居合斬り　古岡ニ刀斎　古岡勝

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商品詳細
秘剣 無双流 居合斬り 古岡ニ刀斎 古岡勝サイン入りです。A4より少し小さいくらいのサイズです。古いものですが状態は良いです。カバー付き。画像追加しました。質問などあればコメントください。即購入大歓迎です。#居合#居合斬り#古武道#古武術#武道#武術#刀#趣味#実用書#明鏡止水#サイン本
http://narcologia.ru/goods/stair868900.html
http://narcologia.ru/goods/kindness99205.html
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