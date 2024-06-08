ARMORED CORE VERDICT DAY コレクターズエディション

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商品詳細
「ARMOREDCOREVERDICTDAYコレクターズエディション」フロム・ソフトウェア定価:￥16000初回限定フィギュア※ゲームソフトはありません。写真にある物がすべてになります。商品内容・ABS製・フル可動・完全変形・組み立て塗装済みのACVD機体フィギュア・ビジュアル＆パーツブック・・・1冊未開封・総ページ200ページ以上のビジュアル\u0026パーツブック・オリジナルダイジェストサウンドトラック未開封・ゲーム内BGMの一部全7曲入りのオリジナルダイジェストサウンドトラック未開封・デカールシール未開封フィギュア本体は飾っていましたが、台座パーツは未開封です。ビジュアルブック、サントラは未使用。#フロム・ソフトウェア#ゲーム#アクション#PlayStation3#PlayStation_3#PS3
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http://narcologia.ru/goods/kindness206605.html
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新品・未開封】アーマードコア ヴァーディクトデイ コレクターズ ...
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