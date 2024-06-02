チョコエッグ　ばら売り

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商品詳細
チョコエッグ（パーティ）のばら売りです。50円→欠損・破損があります。 写真でご確認いただくか、コメントにてお 聞きください。80円→欠損・破損なしキャラと50円のものか80円のものかをお選びください。複数あるものはなるべくキレイなものを優先にお送りします。あくまで主観ですので『この子が欲しい』という時は、遠慮なくおっしゃってください。頑張って探します…！（わからなかったらごめんなさい）かなり古いものになるのと、全てのチョコエッグを缶に詰め込んでいたので、小傷や汚れがあります。状態をご理解の上ご購入お願いします。他出品と同梱可能です。必ず商品代金が500円以上になるように、お願いします。♡500円ごとにこちらのページより、お好きなもの を１つプレゼント〜♪ 同梱も可能です。
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http://narcologia.ru/goods/moisture940369.html
http://narcologia.ru/goods/stealth631076.html
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