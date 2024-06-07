ニンテンドー3DS 　ミスティピンク　本体　充電器　箱　美品

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３DS 本体です。・本体・純正ペン・純正充電器・SDカード(2GB)・説明書目立つ傷なく美品です。上液晶右下に1点汚れ？、下液晶に数点傷があります。HOMEボタンにゆがみ？があります。動作確認後、初期化しています主観も含まれますので、写真をご確認ください。出品前に以下を確認済です。・全ボタン・カメラ・3D・音声・充電・タッチパネル・WiFi・ゲーム起動