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コメント必須　SEVENTEEN セブチ　ウォヌ　6周年　チャーム
商品番号 K98951924170
商品名

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ブランド名 Kankle
特別価格 税込 3,033 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEVENTEENセブチの6周年のチャームになります。トレカ確認のために開封しました。開封済み、未使用です。きれいですが、指紋など気にする方はご遠慮ください。＊チャームと一緒にトレカが入っているものなので、多少のスレ等あるかもしれませんので、神経質な方はご遠慮ください。＊韓国製品と言うことをご考慮のうえご購入ください。＊水濡れ、折り曲げ防止のうえ発送させていただきます。＊普通郵便での発送による郵送事故は一切責任をおえませんのでご了承下さい。＊他のページのものとのお纏め可能です。＊配送方法の変更などコメントお願い致します。＊素人、自宅保存なので神経質な方はご遠慮ください。＊何か質問などありましたらコメントお願い致します。
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