分子シミュレーション アドバンス実践編 (分子動力学法,モンテカルロ法,格子ボ…

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「分子シミュレーションアドバンス実践編(分子動力学法,モンテカルロ法,格子ボルツマン法)」佐藤明定価:￥3300#佐藤明#佐藤_明#本#自然／物理学中身美品書き込みなしカーボンナノチューブ、高分子溶液、ＤＮＡ・タンパク質など複雑な系を対象としたシミュレーションへの展開を容易にするために、本著では、より現実的な非球状の分子動力学シミュレーションと扁平粒子の3次元系のモンテカルロ・シミュレーションを取り上げている。さらに、サスペンション系の懸濁粒子や高分子溶液中の分子同士の流体力学的な相互作用を考慮したシミュレーションが可能である格子ボルツマン法も取り上げた。目次１ 分子シミュレーション法の理論の概要２ シミュレーション技法の概要３ 非球状粒子の分子動力学シミュレーションの実践４ 非球状粒子の３次元モンテカルロ・シミュレーションの実践５ 格子ボルツマン法によるシミュレーションの実践６ 格子ボルツマン法の理論的背景#deneb生物学#deneb値段が高い商品