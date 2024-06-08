ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ディスク状態良い方だと思います。中古品であることをご理解の上ご購入お願いいたします。『ソル：モナージュ』(SOLMOONARGE)は、1994年1月7日に日本のアイレムから発売されたPCエンジンSUPERCD-ROM²用ロールプレイングゲーム。通称「ソルモナ」。主人公の剣士「ソレイユ」を操作し、国宝の太陽の剣を持ち出したまま行方不明となった予言者サージを捜し出す事を目的としている。開発はアイレムが行い、企画・シナリオはさとうしゅうが担当、音楽はスーパーファミコン用ソフト『がんばれ大工の源さん』（1993年）を手掛けた平嶋理経が担当、キャラクター・デザインはスーパーファミコン用ソフト『SUPERR-TYPE』（1991年）や『ダイナウォーズ恐竜王国への大冒険』（1992年）を手掛けた漫画家の風上旬が担当している。地震が多発し人々が不安に陥っている王国を舞台に、国宝の太陽の剣を持ち出したまま行方不明となっている予言者サージを捜し出す事を王様から依頼され、剣士ソレイユが旅に出るという内容。フィールドには昼夜の概念があり、時間の経過とともに変化するシステムとなっている。戦闘はコマンド選択式のオーソドックスなものであるが、戦闘時に選択したコマンドの回数によってキャラクターのタイプが変化していく事を特徴としており、攻撃コマンドが多い場合は戦士タイプ、魔法コマンドが多い場合は魔法使いタイプとなる。また、逃げるコマンドを多用した場合は盗賊タイプとなる。
http://narcologia.ru/goods/competitive440781.html
http://narcologia.ru/goods/plaque513607.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect347470.html
PCエンジン ソル モナージュ www.hermosa.co.jp
2023年最新】PCエンジン あねさんの人気アイテム - メルカリ
人気アイテム ソル:モナージュ PCエンジン 家庭用ゲームソフト ...
最大47%OFFクーポン ソルモナージュ PCエンジン ソフト revecap.com
ソルモナージュ PCエンジン レア - 家庭用ゲームソフト
94%OFF!】 PCエンジン ソルモナージュ econet.bi
最大47%OFFクーポン ソルモナージュ PCエンジン ソフト revecap.com
PCエンジン高額買取価格表｜レトロゲーム買取専門店レトログ
レア PCエンジンのヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!のレア PC ...
テンプレー ヤフオク! PCE ソル モナージュ 中古 - レア サイト
最大47%OFFクーポン ソルモナージュ PCエンジン ソフト revecap.com
PCエンジン レアソフト 4作品 フルメンテナンス RGB出力 DUO でプレイしてみた【PCE】
ソルモナージュ 帯箱説有 PCエンジン
http://narcologia.ru/goods/competitive440781.html
http://narcologia.ru/goods/plaque513607.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect347470.html
PCエンジン ソル モナージュ www.hermosa.co.jp
2023年最新】PCエンジン あねさんの人気アイテム - メルカリ
人気アイテム ソル:モナージュ PCエンジン 家庭用ゲームソフト ...
最大47%OFFクーポン ソルモナージュ PCエンジン ソフト revecap.com
ソルモナージュ PCエンジン レア - 家庭用ゲームソフト
94%OFF!】 PCエンジン ソルモナージュ econet.bi
最大47%OFFクーポン ソルモナージュ PCエンジン ソフト revecap.com
PCエンジン高額買取価格表｜レトロゲーム買取専門店レトログ
レア PCエンジンのヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!のレア PC ...
テンプレー ヤフオク! PCE ソル モナージュ 中古 - レア サイト
最大47%OFFクーポン ソルモナージュ PCエンジン ソフト revecap.com
PCエンジン レアソフト 4作品 フルメンテナンス RGB出力 DUO でプレイしてみた【PCE】
ソルモナージュ 帯箱説有 PCエンジン