

PCエンジン ソル モナージュ www.hermosa.co.jp PCエンジン ソル モナージュ www.hermosa.co.jp



2023年最新】PCエンジン あねさんの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】PCエンジン あねさんの人気アイテム - メルカリ



人気アイテム ソル:モナージュ PCエンジン 家庭用ゲームソフト ... 人気アイテム ソル:モナージュ PCエンジン 家庭用ゲームソフト ...



最大47%OFFクーポン ソルモナージュ PCエンジン ソフト revecap.com 最大47%OFFクーポン ソルモナージュ PCエンジン ソフト revecap.com



ソルモナージュ PCエンジン レア - 家庭用ゲームソフト ソルモナージュ PCエンジン レア - 家庭用ゲームソフト



94%OFF!】 PCエンジン ソルモナージュ econet.bi 94%OFF!】 PCエンジン ソルモナージュ econet.bi



最大47%OFFクーポン ソルモナージュ PCエンジン ソフト revecap.com 最大47%OFFクーポン ソルモナージュ PCエンジン ソフト revecap.com



PCエンジン高額買取価格表｜レトロゲーム買取専門店レトログ PCエンジン高額買取価格表｜レトロゲーム買取専門店レトログ



ソルモナージュ PCエンジン レア - 家庭用ゲームソフト ソルモナージュ PCエンジン レア - 家庭用ゲームソフト



最大47%OFFクーポン ソルモナージュ PCエンジン ソフト revecap.com 最大47%OFFクーポン ソルモナージュ PCエンジン ソフト revecap.com



レア PCエンジンのヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!のレア PC ... レア PCエンジンのヤフオク!の相場・価格を見る｜ヤフオク!のレア PC ...



テンプレー ヤフオク! PCE ソル モナージュ 中古 - レア サイト テンプレー ヤフオク! PCE ソル モナージュ 中古 - レア サイト



最大47%OFFクーポン ソルモナージュ PCエンジン ソフト revecap.com 最大47%OFFクーポン ソルモナージュ PCエンジン ソフト revecap.com



PCエンジン レアソフト 4作品 フルメンテナンス RGB出力 DUO でプレイしてみた【PCE】 PCエンジン レアソフト 4作品 フルメンテナンス RGB出力 DUO でプレイしてみた【PCE】



ソルモナージュ 帯箱説有 PCエンジン ソルモナージュ 帯箱説有 PCエンジン

ディスク状態良い方だと思います。中古品であることをご理解の上ご購入お願いいたします。『ソル：モナージュ』(SOLMOONARGE)は、1994年1月7日に日本のアイレムから発売されたPCエンジンSUPERCD-ROM²用ロールプレイングゲーム。通称「ソルモナ」。主人公の剣士「ソレイユ」を操作し、国宝の太陽の剣を持ち出したまま行方不明となった予言者サージを捜し出す事を目的としている。開発はアイレムが行い、企画・シナリオはさとうしゅうが担当、音楽はスーパーファミコン用ソフト『がんばれ大工の源さん』（1993年）を手掛けた平嶋理経が担当、キャラクター・デザインはスーパーファミコン用ソフト『SUPERR-TYPE』（1991年）や『ダイナウォーズ恐竜王国への大冒険』（1992年）を手掛けた漫画家の風上旬が担当している。地震が多発し人々が不安に陥っている王国を舞台に、国宝の太陽の剣を持ち出したまま行方不明となっている予言者サージを捜し出す事を王様から依頼され、剣士ソレイユが旅に出るという内容。フィールドには昼夜の概念があり、時間の経過とともに変化するシステムとなっている。戦闘はコマンド選択式のオーソドックスなものであるが、戦闘時に選択したコマンドの回数によってキャラクターのタイプが変化していく事を特徴としており、攻撃コマンドが多い場合は戦士タイプ、魔法コマンドが多い場合は魔法使いタイプとなる。また、逃げるコマンドを多用した場合は盗賊タイプとなる。