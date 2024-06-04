2PM DVD/アルバム/ライブDVDセット

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■商品状態：目立った傷や汚れなし2PMのシングル、アルバム、ライブDVDのセットになります。断捨離で処分したいので、ぜひもらっていただけると助かります。神経質な方はご遠慮ください(^^)【アルバム】・REPUBLICOF2PM/DVD¥4200＋税・LEGENDOF2PM/DVD¥4980＋税・2PMOF2PM/DVD¥4815＋税・GALAXYOF2PM/DVD¥5093＋税・GENESISOF2PM/DVD（外パッケージ無し） ¥7304（税込）（Amazon情報）【シングル】・2PMGuiltyLove¥1759＋税・2PMミダレテミナ¥1713＋税【ライブDVD】・1stJAPANTOUR2011”Takeoff”/DVD ¥7800＋税・ARENATOUR2011”REPUBLICOF2PM”/DVD ¥7800＋税・THE2PMinTOKYODOME（こちらは頂き物で、正規品ではないと思いますのでご了承ください、） ¥不明大体税込 ¥50010円相当になります(^^)値下げ交渉については、大幅な値下げはできませんが値段によって検討しますので、お気軽にコメントください^^#2PM#ライブDVD#アルバム#シングル