全巻セット　平凡社　世界大百科事典　定価300,000円‼️

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商品詳細
全巻セット 平凡社 世界大百科事典 1~29巻と4巻全33冊1988年4月28日初版発行1996年印刷経年による天・小口などの微シミ汚れなどございますが、中身は比較的良好かと思います！#平凡社 #世界大百科事典 #全33冊#平凡社世界大百科事典
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