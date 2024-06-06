高村光雲　銅製 観音菩薩 立像 観音像

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ご覧頂きありがとうございます。【商品説明】銅製観音像高村光雲古いものですので、キズ、汚れございます。∴・∴・∴・∴・∴・∴・∴・∴・∴・∴・∴・∴・∴・∴※値下げのご依頼には応じかねます。状況を見ながら価格は見直していきますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。※譲り受けた物なので、外観以外のご質問にはお答え出来ない事もあります。※撮影希望箇所あればコメントください。画像アップします。※写真に載せている物が全てになります。※リサイクル段ボールでの梱包発送になります。※お伝えしきれない使用に伴う使用感、汚れ、小キズ等はある事がございます。新品ではない事を十分ご理解の上ご検討下さい。以上、よろしくお願いいたします。旧家蔵出銅製観音菩薩立像仏教美術仏像在銘ブロンズ像鋳銅金属工芸 観音像人形置物オブジェインテリア仏具アンティーク骨董品素材···ブロンズ主題···仏像・神像