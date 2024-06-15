Newニンテンドー3DS 本体スーパーマリオメーカー限定デザインモデル

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◆Newニンテンドー3DSきせかえプレートパックスーパーマリオメーカーデザイン◆セット内容(付属品)・3DS本体(きせかえプレートマリオメーカー仕様)※返品不可【商品状態】＊液晶は比較的に綺麗な状態かと思います＊状態は写真にてご確認下さい。＊動作確認済みcスティックが削れています背面のネジが締めにくくなっています中古商品なのでご理解ある方のみ購入してください任天堂Newニンテンドー3DSきせかえプレートパックスーパーマリオメーカーデザインブランド：任天堂ニンテンドー3DSセット内容：本体色：イエロー系パッケージ種類：限定版#Newニンテンドー3DS