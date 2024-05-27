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PlayStationVitaTV psvitatv
商品番号 E48135497077
商品名

PlayStationVitaTV psvitatv
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStationVITAVTE-1000AB01color:WHITEゲーム機本体種類:PlayStationVITAポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY中古品です。箱無し。説明書無し。写真の通り状態は悪いですが、出品前に動作の確認及び初期化を行っております。コントローラーも付属品ではなく手元にあったデュアルショック3になります。本体、sdカード、コントローラー、充電器、usbケーブルのみでhdmiケーブルはありません。写真のものが全てになります。ジャンク品としてご理解ください。
http://narcologia.ru/goods/enquire762889.html
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