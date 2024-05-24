工藤静香 25周年 アルバムコレクションBOX

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商品詳細
未開封・サンプル盤現在廃盤となっている3作品『ミステリアス』『静香』『JOY』を含む、ポニーキャニオン発売の工藤静香オリジナルアルバム全15作品を、BOXセットでリリース！全作マスタリングを施したファン必携の作品！■紙ジャケット仕様豪華BOXSET■歌詞PHOTOブックレット172P付き【収録アルバム】・「ミステリアス」・「静香」・「JOY」・「カレリア」・「rosette」・「mindUniverse」・「Trinity」・「Riseme」・「Expose」・「Purple」・「doing」・「DRESS」・「I'mnot」・「FullofLove」・「月影」ボックス上部に小さい潰れがあります。（写真2枚め）個人での長期保管品のため、気になる方はご購入をお控えください。発送には再生の梱包材を使用する場合があります。
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