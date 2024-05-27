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THE BAWDIES THIS IS THE BEST 受注生産初回限定版
商品番号 N79833631426
商品名

THE BAWDIES THIS IS THE BEST 受注生産初回限定版
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 3,359 円
在庫状況 あり

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商品詳細

受注生産、初回限定ボックスです。写真集、レアトラック(CD)、時計、ベストアルバム2CD+DVDのセットになります。中身確認のため開封しましたが、CDも再生しておらず、他のものも手を付けていません。手放そうか、保管しておこうか少し悩んでいます。「THISISTHEBEST」THEBAWDIES#THEBAWDIES#THE_BAWDIES#CD#限定盤#DVD付#邦楽結成15周年、デビュー10周年を記念した初のベスト・アルバム。2006年発表の『YESTERDAYANDTODAY』から2017年発表の『NEW』までのアルバムから厳選した楽曲に加え、新曲も収録している。
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