THE BAWDIES THIS IS THE BEST 受注生産初回限定版

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商品詳細
受注生産、初回限定ボックスです。写真集、レアトラック(CD)、時計、ベストアルバム2CD+DVDのセットになります。中身確認のため開封しましたが、CDも再生しておらず、他のものも手を付けていません。手放そうか、保管しておこうか少し悩んでいます。「THISISTHEBEST」THEBAWDIES#THEBAWDIES#THE_BAWDIES#CD#限定盤#DVD付#邦楽結成15周年、デビュー10周年を記念した初のベスト・アルバム。2006年発表の『YESTERDAYANDTODAY』から2017年発表の『NEW』までのアルバムから厳選した楽曲に加え、新曲も収録している。
http://narcologia.ru/goods/cotton963561.html
http://narcologia.ru/goods/Addict818218.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle663066.html
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