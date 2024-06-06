杉藤楽弓社チェロ弓No.180　4/4

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商品詳細
種類...チェロアクセサリー・パーツ...弓レベル...中級者ご覧いただきありがとうございます。杉藤楽弓社チェロ用の弓No.180サイズ 4/4未使用品になります。状態ですが反りやキズもなくとても綺麗な状態です。【素材】杉藤楽弓社 問い合わせ回答より。旧No.180の素材はブラジル材となります。フェルナンブコではございません。こちらの商品は中古品として出品しています。ご理解頂ける方のご購入でよろしくお願いいたします。発送はプチプチ梱包+巻き段ボールに包みらくらくメルカリ便にて発送させていただきます。喫煙者はいません。ペットもいません。#ソプラノリコーダー#管楽器#シャープ楽器#弦楽器#カスタネット#ピアニカ
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