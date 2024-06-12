【美品】タッチペン付 ニンテンドー3DSLL ミントホワイト FW:11.15

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ご覧いただきありがとうございます。ニンテンドー3DSLLミント×ホワイトFW:11.15.0-47J【内容】本体タッチペン以上です。※検品用のソフトなど付属しませんのでご注意ください。【状態】総合【B】動作【A】初期化済。モンスターハンター3のソフトを使用し下記動作確認済です！スティック十字キー各ボタン左右スピーカー音量調整タッチパネル反応カメラ起動充電器接続本体【B】表面、ボタン周り、アナログスティックもキレイです。裏面、細かいキズと一か所へこみがあります。(写真4、5枚目参照)画面【C】上部液晶、下部液晶、大きいキズ、深いキズはありませんが細かいキズ、うっすらとしたキズがいくつかあります。フィルム貼っていません。【N新品】【S未使用に近い】【A非常に良い】【B良い】【C可】【D少し悪い】【E悪い】※個人的な主観でランク分けしています。※状態はあくまで素人検品、個人の主観となります。※記載にないスレ、キズ、汚れなどある可能性ありますが、ご容赦ください。※記載事項をよく読んで頂いた上でご購入をお願い致します。※商品のすり替え対策としてシリアルナンバーを控えています。※不具合があった場合、キャンセル対応させていただきますが、ソフトウェアの更新をした等、原状と違う場合はキャンセル対応いたしかねます。【発送】プチプチで梱包し、防水で袋へ入れ封筒で発送します。ご不安な方は＋300円で宅急便コンパクトへの変更も可能です。必ずご購入前にコメント下さいm(__)m他サイトにも出品しているため、予告なく削除する場合があります。購入が重なった場合は早く買っていただいた方を優先させていただきます。よろしくお願い致します。☆匿名配送☆☆送料込み☆☆即購入OK☆#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS