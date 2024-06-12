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洋書◆店舗のインテリアデザイン写真集 本 ショップ 内装 建築 建物
商品番号 V90757287010
商品名

洋書◆店舗のインテリアデザイン写真集 本 ショップ 内装 建築 建物
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 2,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ページ数179ページ厚さ約1.8cmハードカバー／（約：縦30.6cm×横24.6cm)▼状態について中古本となります。若干のカバーの擦れがありますが、ページの破れや書き込みなく綺麗な状態です。
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