洋書◆店舗のインテリアデザイン写真集 本 ショップ 内装 建築 建物

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商品詳細
ページ数179ページ厚さ約1.8cmハードカバー／（約：縦30.6cm×横24.6cm)▼状態について中古本となります。若干のカバーの擦れがありますが、ページの破れや書き込みなく綺麗な状態です。
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