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(初版第一刷)八木重吉全集　第一・二・三巻　筑摩書房
商品番号 Q64843346388
商品名

(初版第一刷)八木重吉全集　第一・二・三巻　筑摩書房
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 1,761 円
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商品詳細

変更前5600円\u003c今月末まで15%=840円お値下げ中\u003e八木重吉全集　筑摩書房　全三巻(初版第一刷)第一巻　詩集　秋の瞳・詩稿I第二巻　詩集貧しき信徒・詩稿II第三巻　初期詩稿・日記　他古書3冊セットです。大切に読んでいました。外観は傷みがありますが、中の保存状態は良好です。
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