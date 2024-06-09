(初版第一刷)八木重吉全集　第一・二・三巻　筑摩書房

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八木重吉全集 全３巻



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八木重吉全集〈第1巻〉詩集秋の瞳・詩稿1 (1982年)



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変更前5600円\u003c今月末まで15%=840円お値下げ中\u003e八木重吉全集 筑摩書房 全三巻(初版第一刷)第一巻 詩集 秋の瞳・詩稿I第二巻 詩集貧しき信徒・詩稿II第三巻 初期詩稿・日記 他古書3冊セットです。大切に読んでいました。外観は傷みがありますが、中の保存状態は良好です。