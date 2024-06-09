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【全巻初版発行、帯付き】豊臣軍戦記 (全11巻)
商品番号 I29700812290
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【全巻初版発行、帯付き】豊臣軍戦記 (全11巻)
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 2,000 円
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商品詳細

「豊臣軍戦記1(伏見城大決戦)」　真田昌幸、幸村九度山より復活す!「豊臣軍戦記2(姫路城強襲戦)」　伏見城大激戦!軍師幸村奮迅す「豊臣軍戦記3(岡山城大激戦)」　真田幸村、直江兼続、中国大返し決行!「豊臣軍戦記4(大坂城砲撃戦)」　結城秀康を阻止すべく、真田幸村が姫路に走る!「豊臣軍戦記5(三木城襲撃戦)」　加藤清正vs黒田如水!勝龍寺城・淀城大決戦!!「豊臣軍戦記6(逆襲の淀城決戦)」　直江兼続vs黒田如水!龍野城・揖保川奇襲戦!!「豊臣軍戦記7(郡山城最終決戦)」　前田利政vs結城秀康!郡山城大戦ついに決着!!「豊臣軍戦記8(大山崎の激戦)」　加藤清正vs結城秀康!淀城・大山崎の死闘開始!!「豊臣軍戦記9(播磨争奪戦)」　真田幸村vs伊達政宗!加古川・小田砦の決戦!!「豊臣軍戦記10(伏見城砲撃戦)」　直江兼続vs黒田如水!希代の軍師決戦開始!!「豊臣軍戦記11(大山崎最終決戦)」　天下を決めるのは、幸村の秘計なり!津野田幸作#津野田幸作#津野田_幸作#本#日本文学／小説・物語#架空戦記中古ですので、日焼け等がございます。新品がご希望の方は購入をお控えください。必ず中身を確認してからご購入ください。ご理解の上、ご購入ください。
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