【動作確認済み】任天堂 Switch Lite Light スイッチライト 本体

こちらNintendoSwitchLight本体になります。・動作確認済み・入念に動作確認を行って問題がないことを確認済みです。◾︎スピード発送《送料無料》・支払いから24時間以内に発送させて頂きます。・アルコールシートで除菌済みですので、届いて直ぐ使えます。・ベタつきや汚れ等は一切ありません。▶︎迅速に発送させて頂きます。早く欲しい人にオススメです‼️【商品状態】◾︎使用期間3~4ヶ月です。・カバーを付けていたので目立つ傷などなく綺麗な状態です。・画面にキズや擦れ等もありません。・スティックのベタつきや汚れ等はありません。◾︎外箱付き、付属品は全て揃っています。・おまけでソフトカバー付属です。・本体、充電器は保存袋に入れて、丁寧に梱包して発送させて頂きます。【最後に】早い者勝ちですので、コメントにて交渉中でも購入手続きされた方を優先させて頂きます♪1909



Nintendo Switch Lite | 任天堂



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