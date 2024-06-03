PSPポーダブル　イエロー　美品　ケース有りは金額訂正有ります

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可愛いイエローです。ほとんど使用せず自宅保管していました。2台所有していて１台は子供ので購入されました。こちらも使用しないのでどなたかいかがですか～画像はpspケース付ですが金額は無しの金額の為ケース有りの場合14800円です。コメントよりご連絡の上ご購入下さい。神経質な方はご遠慮下さい。