日経Windowsプロ 縮刷版 1999年4月～2003年3月 4年分

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商品詳細
日経Windowsプロの縮刷版です。創刊時から、Windowsに関する記事を掲載し続けていました。日経WindowsNT 1999年4月号～1999年12月号日経Windows2000 2000年1月号～2001年9月号日経Windowsプロ 2001年10月号～と雑誌の名前が変わっておりますが、その時代時代のWindowsの情報誌としてかなりまとまった特集を組んでいました。特にAD周りの解説はWindowsの認証を理解するのによいかと思います。その時代時代のWindowsの歩みを知ることが出来ます。資料として如何でしょうか？
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