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任天堂Switch本体　※SDカード読込しません。（初期不良）※使用頻度少
商品番号 C50893407493
商品名

任天堂Switch本体　※SDカード読込しません。（初期不良）※使用頻度少
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品で購入したときから、SDカード読み込みしませんでした！★★１年ぐらい前に購入して、1ヶ月ほどしか使用してません。未使用期間は定期的に充電してました。動作確認してます！★★画面はフィルムをつけたまま発送します。初期化して発送致します!
http://narcologia.ru/goods/plaque564607.html
http://narcologia.ru/goods/freshman998756.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion748878.html
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