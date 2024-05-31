任天堂Switch本体　※SDカード読込しません。（初期不良）※使用頻度少

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商品詳細
新品で購入したときから、SDカード読み込みしませんでした！★★１年ぐらい前に購入して、1ヶ月ほどしか使用してません。未使用期間は定期的に充電してました。動作確認してます！★★画面はフィルムをつけたまま発送します。初期化して発送致します!
http://narcologia.ru/goods/plaque564607.html
http://narcologia.ru/goods/freshman998756.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion748878.html
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