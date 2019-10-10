ゴッホ　ひまわり　絵画　油絵



フィンセント・ファン・ゴッホ《ひまわり》 | コレクション| SOMPO美術館



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ゴッホ「ひまわり」模写油絵です。縦27.5cm横22cm立体型のキャンパスで、大きすぎず小さすぎないサイズで飾りやすいと思います。貰い物ですので詳しくはわからないですがアーティストさんの模写作品です。下にサイン(?)が入っています。油絵特有のモコモコとした暖かみのある絵ですのでどなたか大切にして下さる方にお譲りいたします。質問コメント等、お待ちしております。絵画の種類···油彩画・油絵形式···その他主題···静物主な画材···油彩絵の具#ゴッホ #ゴッホひまわり#ひまわり #油絵 #絵画