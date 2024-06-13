リザードンV SR SA

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商品詳細
コレクションからの出品です。リザードンVSRやきつくす ヒートブラスト103/100S9傷ありの特価品です。状態は写真で確認をお願いします。完美品をお求めの方、神経質な方は購入をお控えください。即購入可能SAR151VMAX#ポケカ#ポケモンカード
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