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リザードンV SR SA
商品番号 T41160060818
商品名

リザードンV SR SA
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクションからの出品です。リザードンVSRやきつくす　ヒートブラスト103/100S9傷ありの特価品です。状態は写真で確認をお願いします。完美品をお求めの方、神経質な方は購入をお控えください。即購入可能SAR151VMAX#ポケカ#ポケモンカード
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