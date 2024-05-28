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商品詳細
種類...茶道具裏千家教授をしていた母が大事にしていた茶器の一つです。購入時期は不明ですが桐箱の状態から１０年以内であろうと思われます。商品の状態ですが、本体底の素焼き部分に少し汚れが見られますが全体は汚れやスレやキズなども無く綺麗です。仕覆→笹蔓【寸法】最大径約6.3㎝ 高さ約6.6㎝重量：約64g
http://narcologia.ru/goods/Taipei465971.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly862284.html
http://narcologia.ru/goods/Addict536618.html
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京都桂窯 木津喜楽造 大名物唐物福原茄子写 茶入 袱紗付 共箱 V R6217
唐物大名物 福原茄子写茶入 茶道具 裏千家 未使用 | labiela.com
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大名物 福原茄子写茶入（桐箱）-
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大名物 福原茄子写茶入（桐箱）-
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