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大名物 福原茄子写茶入（桐箱）
商品番号 P48036581273
商品名

大名物 福原茄子写茶入（桐箱）
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 3,588 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具裏千家教授をしていた母が大事にしていた茶器の一つです。購入時期は不明ですが桐箱の状態から１０年以内であろうと思われます。商品の状態ですが、本体底の素焼き部分に少し汚れが見られますが全体は汚れやスレやキズなども無く綺麗です。仕覆→笹蔓【寸法】最大径約6.3㎝　高さ約6.6㎝重量：約64g
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