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【美品】スクールガールsr　＋ヒナツsr
商品番号 R14771758977
商品名

【美品】スクールガールsr　＋ヒナツsr
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 3,330 円
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商品詳細

ポケモンカードポケカスクールガールsr以前オリパで出たカードですが、素人目で美品と思います。詳しくは画像で判断いただければ幸いです。ボックスパックシングル...シングル種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...SR
http://narcologia.ru/goods/ramshackle165366.html
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