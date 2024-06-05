ご本人着用私物 サイン入り ROTTENGRAFFTY 侑威地 ゼファレン

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ご本人からイベントにてお譲り頂いたゼファレンのコートです。大切に保管しておりましたが、好きなアーティストが変わってしまいました。ご本人からお譲り頂いたものなのでそれからも大切に保管しておりましたが私よりもっともっとROTTENGRAFFTYが好きな方にお譲りした方が良いのではないかと思い今回譲渡を決心致しました。「70cm四方の窓辺」のMVで着用されています。ご本人着用のもので使用感はあります。侑威地さんをお好きな方には素晴らしい逸品ではないでしょうか。お譲り下さった侑威地さん、今回手放してしまいごめんなさい。でもROTTENGRAFFTY好きな素敵な人にお渡し出来ると思います。皆様ご検討よろしくお願い致します。