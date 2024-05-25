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【専用】AKG P220 コンデンサーマイク XLRケーブル
商品番号 Q12949794716
商品名

【専用】AKG P220 コンデンサーマイク XLRケーブル
ブランド名 アーカーゲー
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AKGp220でございます。購入して、開封したものの使用しておらず、専用ケースに入れた状態で防湿庫に保存していました。劣化は一切ないと思われます。レコーディングだけでなく、配信などにもおすすめです。コメントいただければ、XLR2本をおまけとしてお付けします。P220AKG#AKG#P220種類···マイク
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