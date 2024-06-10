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クロマチックハーモニカ シノビックス
商品番号 W24538261065
商品名

クロマチックハーモニカ シノビックス
ブランド名 スズキ
特別価格 税込 6,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真にて状態確認をお願い致します。使用期間は2週間ほどですが、暗室保管ではありましたが3年ほど放置してましたので、マウスピースに汚れがありますm(__)m音は全て出ます。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/secretarial378416.html
http://narcologia.ru/goods/perforce260865.html
http://narcologia.ru/goods/ordering564279.html
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