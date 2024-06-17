ハイクラスパックVSTARユニバース　シュリンク付き１ボックス

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商品詳細
新品未開封!シュリンク付きポケモンカードゲームソード＆シールド拡張パックハイクラスパックVSTARユニバース１パック/１０枚入りが１０パック入りシュリンク付き１ボックスです。即買いオッケーです。仕事の都合上時間帯により即日発送可。種別...パック・ボックス種別/詳細...ボックス種別/詳細...未開封ボックスシリーズ...ポケモンカードゲームソード\u0026シールドセット...ハイクラスパックVSTARユニバース
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