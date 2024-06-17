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真・女神転生リアルフィギュア 破壊神SIVA 　シヴァ　フリュー
商品番号 V43505687856
商品名

真・女神転生リアルフィギュア 破壊神SIVA 　シヴァ　フリュー
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。b7040真・女神転生リアルフィギュア破壊神SIVA　シヴァ　フリューこちら外箱にダメージもみられますが商品は未開封品でございます。ご質問等ございましたらお気軽にご連絡お待ちしております。即購入OKです！#マグ＠女神転生#女神転生
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