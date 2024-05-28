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向井康二　すのチル服　チルぬい服　ハロルドとモード
商品番号 K29622476751
商品名

向井康二　すのチル服　チルぬい服　ハロルドとモード
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 2,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入⭕️ご覧頂きありがとうございます♡SnowMan向井康二くんハロルドとモード風衣装になります。こちら衣装のみの販売です。注意ぬいはつきません。3点セット●ジャケット●ブラウス風当て布●ズボン手縫い仕上げ、手芸ボンド、使用しております。写真でご確認ください。素人の手作り作品です。ご理解のある方のみご購入ください。こちらはフェルト使用しています。採寸してピッタリするサイズに仕上げています♡優しく着せてあげてください♡ご購入後の返品は受け付けておりません。ご質問は事前にお願いします。お好きな方の元で大切にしていただけますように♡
http://narcologia.ru/goods/Stanford187573.html
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