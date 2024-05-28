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萩焼 茶碗 (建信造)
商品番号 S13610936303
商品名

萩焼 茶碗 (建信造)
ブランド名 Svital
特別価格 税込 27,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

30年以上前に購入したものです。購入時は200,000円程でした。・未使用(桐箱入り)・銘曙・直径約13㎝・大徳寺玉林洞雲※紫野洞雲花押あります。萩焼らしい、やわらかな、そしてあたたか味のある茶碗です。両手にすっぽりおさまる品の良い大きさです。茶人は１楽２萩３唐津と言って萩焼を好みます。箱、茶碗は美品ですが帯状の上紙の２カ所ににじみがあります。写真でご確認ください。備前焼の蓋置きもお付けいたします。よろしくお願いいたします。茶道具焼き物抹茶茶碗
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